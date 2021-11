Tras finalizar su emisión en el año 2004, por fin regresa Pasión de Gavilanes, con sus 6 protagonistas originales

Redacción- Tras finalizar su última emisión en el año 2004, casi dos décadas después Telemundo por fin confirmó el regreso de la exitosa telenovela colombiana Pasión de Gavilanes con una segunda temporada, y eso no es todo, también confirmaron el regreso de su elenco original. Sin embargo, los fans estaban desilusionados de ver que Michel Brown quien encarna el personaje de «Franco Reyes» no estaba en la lista, pero eso cambio.

Brown desde hace meses aseguró que no participaría en la nueva temporada, afirmando de que tenía proyectos y compromisos previos que le impedían participar, lo que provocó, que miles de fanáticos se comenzaran a desilusionar porque no verían al hermano menor de los Reyes, sin embargo, en una entrevista con Adamari López, el actor dijo que si le gustaría volver a encarnar al persona que «lleva en el corazón».

Pero al parecer Brown si estará en la segunda temporada de esta exitosa telenovela colombiana, pues Danna García, la actriz que interpreta a Norma Elizondo, confirmó que el querido actor argentino si participaría en elenco. La colombiana afirmó todo mientras hacia un Instagram Live mientras conversaba con sus seguidores sobre la nueva entrega de Pasión de Gavilanes.

“Sí, Michel va a estar, cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo, en todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos…Todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes, entonces va a ser diferente”, afirmó la actriz que interpreta a Norma Elizondo

De igual forma, la actriz también mencionó que la historia será diferente a lo que fue en la primera temporada.

«Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…» expresó García

Hasta el momento, Brown no se ha pronunciado al respecto sobre esta nueva entrega y su participación en ella. Actualmente la telenovela se está grabando en Colombia e iniciará con un trágico crimen que envuelve a la familia Reyes-Elizondo, se espera que su estrena sea a principios del año 2022.