Joel es el jugador diferente de la Selección Nacional

Redacción – El delantero de La Sele, Joel Campbell, es consciente de su rol dentro de la Tricolor, donde se considera como un líder positivo para así ayudar al cuadro patrio.

Campbell se ha convertido en uno de los referentes de la Selección Nacional en la eliminatoria, gracias a su notable calidad y talento, que lo convertido en el jugador diferente de Costa Rica en la eliminatoria hacia Catar 2022.

Esas cualidades del atacante de 29 años fueron fundamentales para que La Sele sacara un triunfo por 2-1 ante Honduras en el Estadio Nacional y así seguir más vivos que nunca en la octagonal de la Concacaf.

Incluso, Joel se lució con una asistencia para Óscar Duarte, que con un cabezazo sensacional logró vencer a Buba López en el duelo eliminatorio. Además, fue el impulsor del tanto de Gerson Torres al minuto 93, ya que dio un pase al área clave para el gol.

Sin dudas, que a sus 29 años el ariete vive un momento de ensueño en la Tricolor, ya que desde que debutó a los 18 años en el representativo nacional asumió una responsabilidad, la cuál ha cumplido con un trabajo de punto fino con la camiseta roja.

Joel Campbell habló en conferencia de prensa y afirma que siempre ha tratado de ayudar a la Tricolor y poner a la disposición del país su talento en la cancha.

«Yo asumo mi rol y mi responsabilidad desde que tengo 18 años, que debuté en la Selección Nacional, creo que casi siempre he hecho el mismo tipo de juego y creo que he tratado de ayudar y aparecer en todo tipo de partidos, ahorita no será la excepción, ya que trato de poner mi talento a disposición del equipo, dar lo mejor de mí y ser un buen compañero, siempre me he considera un líder positivo para todos mis compañeros, eso no de ahora, eso de siempre y creo que es mi personalidad, siempre trato de hacer las cosas bien», afirmó Joel Campbell.

La victoria de 2-1 ante Honduras deja a La Sele más viva que nunca en la eliminatoria, ya que contabilizan 9 puntos en siete partidos disputados. La continuidad de la eliminatoria será a finales de enero e inicio de febrero del 2022.