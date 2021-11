Lonis sabe muy bien lo que significa estar en La Sele

Redacción – El respetado ex-portero nacional, Erick Lonis, dice que la Comisión Técnica que asesora a La Sele no debe tener miembros ligados a clubes del fútbol nacional.

Lonis es una voz autorizada para hablar de la Selección Nacional, ya que fue mundialista en Corea y Japón 2002, y se dio el lujo de jugar 73 partidos Clase A.

Todo eso habla muy bien del recordado arquero, que no está de acuerdo con los nombramientos en la Comisión Técnica, que es liderada por Víctor Umaña, director Ejecutivo del Comité Organizador Local del Mundial femenino Sub-20.

Para Lonis que Jafet Soto, Ángel Luis Catalina y Robert Garbanzo completen este grupo de trabajo que asesora a Luis Fernando Suárez no es bueno, ya que laboran en las filas del Herediano, Saprissa y Guadalupe FC respectivamente.

Es por ello, que el ex-arquero señala que se tuvo que hacer la comisión porque la gente que había no tenía capacidad, por lo que recurrieron a estos profesionales, que tienen ligamen directo con clubes de la máxima categoría.

Erick Lonis fue más allá y en una charla con Deportivas Columbia, señala que se puede prestar para malinterpretaciones de la gente el rol de la comisión y sus miembros.

«Si nombras a una comisión para que asesore al técnico de la selección demuestra que el que debe tomar las decisiones no está capacitado para hacerlas. Además, cómo va asesorar a un técnico una comisión que tiene ligamen directo con los equipos, no importa a qué clubes pertenezcan, no es bueno.

Estuve en el cuerpo técnico de una selección y yo sé las presiones que a veces meten los dirigentes para que llamen jugadores a la selección. Muchos pueden recomendar jugadores y no está mal desde fuera, pero muy diferente estar en una comisión que asesore, se puede prestar para mal entendidos», dijo Lonis a Deportivas Columbia.

La convocatoria de La Sele para el microciclo previo a la nómina final para los juegos ante Canadá y Honduras, está plagada por 7 jugadores del Herediano, lo cuál ha molestado a muchos ticos, que creen que Jafet Soto tuvo mucho que ver en esa convocatoria.