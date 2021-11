Lonis es una voz autorizada para hablar de la Tricolor

Redacción – El respetado ex-portero nacional, Erick Lonis, afirma está preocupado por la situación de la Tricolor y deja claro que nunca había percibido un ambiente tan negativo alrededor de la Selección Nacional en una eliminatoria.

Además, de haber disputado tres eliminatorios hacia la Copa del Mundo de 1994, 1998 y 2002, nunca vivió algo similar a lo que se está dando en el camino rumbo a Catar 2022, donde se siente un ambiente pesimista entre la afición y la prensa.

Las recientes lesiones de Cristian Gamboa y Keylor Navas le causaron bajas considerables al combinado patrio para los cruciales duelos ante Canadá de visita y Honduras en el Estadio Nacional, lo cuál preocupa al ex-arquero de 56 años.

Pero no solo las lesiones han atormentado al cuadro patrio en la octagonal, ya que las renuncias de jugadores como Giancarlo González y Manfred Ugalde, también han sido noticia a lo interno del plantel de la Selección Nacional.

Otros factores como pleitos de jugadores con aficionados, comisiones y declaraciones desafortunadas de seleccionados han sido parte de los males de la Tricolor, que ve los duelos eliminatorios de noviembre de vida o muerte en su camino a Catar 2022.

Erick Lonis conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dejó claro que nunca había visto una situación igual en la Tricolor, que vive un ambiente hostil.

«Participe en todas las eliminatorias desde el Mundial de Estados Unidos 1994, estuve en todas las convocatorias y tal vez no recuerdo muy bien para la del 2002, sí estuve en un año de tres cirugías de rodilla, estuve en todas las convocatorias del 1994, 1998 y 2002, no digo que fui titular pero estuve en todas las listas y nunca había visto esto que está pasando y yo no quiero ser pesimista.

El otro día alguien me llamó y me dijo que yo estaba siendo pesimista en nuestro programa, en algunas entrevistas y yo debía apoyar al máximo a la Selección Nacional, que después de que no se clasificara, hablara. Mi respuesta fue que no, porque uno tiene que decir lo que siente y decir las cosas equivocadas o no como uno las percibe, yo nunca había percibido un ambiente tan negativo alrededor de La Sele.

En muchos factores y muchas veces cosas negativas viniendo dentro del mismo entorno de la selección, yo eso nunca lo había percibido y el tema de la dirigencia, tema de declaraciones de jugadores, renuncias y no digo que está bien o mal, el tema de comisiones técnicas, lesiones, cambios de técnicos y declaraciones desafortunadas, esas cosas han hecho que sea una de las eliminatorias con más pesimismo hay en el proceso, en la eliminatoria todo cuenta», afirmó Lonis al programa 120 minutos de Monumental.

Gran parte de la afición costarricense está muy pesimista con la situación del cuadro patrio, que necesita buenos resultados en sus juegos venideros.