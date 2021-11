Morados ganaron 4-3 la ida ante Comunicaciones

Redacción – El talentoso volante morado, Jimmy Marín, dice que mucha gente no quiere que Saprissa clasifique a las semifinales de la Liga Concacaf, por lo que trabajarán para no darles gusto a todas esas personas que les desean el mal.

Los morados buscarán seguir avanzando en el torneo regional, pero para ello deben eliminar al Comunicaciones de Guatemala, club al que vencieron por 4-3 en el juego de ida.

Ese resultado le da a los comandados por Mauricio Wright una leve ventaja para el segundo round de la llave, que se realizará este 3 de noviembre en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala a las 7:00 de la noche.

Dicho encuentro es de vida o muerte para el Monstruo, que tiene la obligación de salir adelante al ser la institución más ganadora de Centroamérica, lo cuál tiene presente Jimmy Marín, que superó una lesión que lo aquejó y ahora buscará ayudar con su talento.

Saprissa llega a este encuentro tras encadenar cuatro empates al hilo en el fútbol nacional, lo cuál preocupa a cierto sector de la afición. Pero el volante de 23 años le resta importancia y deja claro que deben salir a representar dignamente a Costa Rica.

Jimmy Marín habló en conferencia de prensa y señala que son conscientes que muchos quieren ver fuera al Monstruo, pero lucharán para no darles el gusto.

«La obligación siempre la tenemos y en cualquier torneo siempre estamos obligados a ganar y obtener títulos, esta vez no es la excepción. Enfrentar a Comunicaciones es un partido sumamente muy importante, estamos representando no solo a la afición morada, si no que todo el país, mucha no quiere que clasifiquemos, pero bueno trataremos de no darles gusto a esas personas y vamos hacerlo lo mejor que podemos para salir adelante, la verdad es muy importante para el país, que un equipo siga avanzando en estas rondas, esto es bueno para el país y para que hablen de los equipos ticos, tenemos que salir a ganar y tener buen regreso a casa», afirmó Jimmy Marín.

La institución más ganadora de Costa Rica buscará eliminar del certamen a los ticos Alexander Robinson y Andrés Lezcano, que visten la camiseta de los cremas.