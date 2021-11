Lo de la karateca tica es digno de aplaudir

Redacción – Pese a ir sin entrenador, Catalina Rivera se dejó el cuarto lugar del Mundial de Karate Kyokushin, que se realizó recientemente en Polonia, que vio a la tica darlo todo, con el fin de representar dignamente al país

Ante la falta de apoyo y de recursos económicos, la tica alistó maletas y de su propio bolsillo se pagó todo para ir a competir en su disciplina de Karate, que tiene por objetivo la eficacia de combate real. El ganador es el que imparta más daño en dos minutos.

En suelo polaco, la tica se encontró con la sorpresa que la emparejaron con una atleta local categoría sub-21, de solo 20 años, debido que en su rama no habían muchas competidoras, por lo que le tocó enfrentar a Rivera que es 17 años mayor.

Durante el combate con la joven, la nacional nunca se le echó para atrás ni se quedó corta de aire, incluso Catalina señala que fue de tú a tú y durante el combate, le pasaban flashback en su mente de las muestras de cariño de los ticos, lo cuál impulsó a Rivera.

Lamentablemente la originaria de Cartago terminó perdiendo, pero eso sí, señala que sucumbió por una controversial decisión y no porque la rival fue superior. Fue tan bueno su combate, que la tica fue entrevistada por un canal de Polonia.

Dicha televisora que la entrevistó le dijo a la tica que había un empate en la pelea y que merecía una extensión de la lucha, por lo que quedó un sin sabor por una decisión arbitral, que le terminó quitando el sueño a Catalina.

Pero todo no queda ahí, ya que la karateca nacional afirma que hasta el árbitro la felicitó por la gran pelea que dio, pero eso sí, dejó saber su malestar por la resolución, pero aún así, Rivera cuenta con poco apoyo pero muestra demasiado en el deporte.

Pese a que tenía dos años sin pelear por la pandemia y falta de apoyo, la costarricense lo dio todo ante una rival que tuvo cuatro torneos grandes previa al Mundial, lo cuál demuestra las enormes diferencias.

Pero aún así, Rivera agradece de gran forma a todos los costarricenses, que la acuerparon y le dejaron saber su apoyo incondicional, ya que previo a irse a Polonia en sus redes sociales recibió un sinfín de mensajes de aliento, lo cuál la motiva a seguir adelante.

Aunque perdió en su combate de forma polémica, la tica se dejó el cuarto lugar universal gracias al coeficiente y puntos en esta pelea tan cerrada con la joven polaca, que tuvo que dar un plus para vencer a la guerrera nacional en categoría -55 kilos.

«Ha sido la mejor pelea que he tenido, yo prometo llegar al primer lugar, porque sé que se puede. Si no hay fondos, pues ni modo me tocará seguir así y de hecho, es tan curioso que en Europa saben que soy la única que Latinoamérica que practica esta disciplina, que varios entrenadores me dijeron que me ayudaban a entrenar vía zoom, ya que entienden que estoy sola, ven el hambre que tengo y espíritu que tengo, lo que me falta es el empujón, pero sé que lo voy a lograr, gracias a los ticos de verdad», dijo Rivera a AMPrensa.com de forma emocionada.

Durante su estancia en Polonia, la costarricense dio a conocer que si tuvo a alguien en su esquina, gracias al apoyo de la delegación de España, que le prestaron un entrenador durante su lucha, lo cuál la motivó mucho más en el tatami.

Además, compitió en la categoría de «Kata» y quedó en la posición 14 del orbe Rivera contó a AMPrensa.com, que agrupaciones de Colombia y Honduras la contactaron para dar un seminario, lo cuál la motiva aún más para seguir dándolo todo.