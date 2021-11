Diesel le pidió a Dwayne que volviera al set mediante un mensaje en Instagram

Redacción- Vin Diesel, el actor que reencarna a Dominic Toretto en la famosa saga de Rápidos y Furiosos, le pidió mediante una publicación de Instagram al también actor Dwayne Johnson popularmente conocido como La Roca, que regrese para el último filme de la franquicia.

En el mensaje en Instagram, Diesel le dice públicamente a sus más de 76 millones de seguidores que el papel que interpreta Johnson en la saga es muy importante. Asimismo, afirma que quiere que esta película tenga un gran final como promesa que le hizo a su querido amigo, Paul Walker, el cual, falleció en el 2013.

«Mi pequeño hermano Dwayne … ha llegado el momento. El mundo espera por el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no se envíen buenos deseos … pero el tiempo ha llegado. El legado espera. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo (Pau Walker). ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final de Fast que es la 10! Lo digo por amor … pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino», expresó Diesel

En el año 2019 se hizo público que Vin Diesel y Dwayne Johnson habían terminado su amistad por problemas en grabación

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la Roca afirmó que les desea lo mejor en las siguientes películas.

“Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10 y Fast 11 y el resto de las películas de Fast & Furious que hagan sin mí» expresó Johnson

Rápidos y furiosos 10 se estrenaría en abril de 2023.