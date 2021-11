Wallace estuvo menos de dos meses en Alajuelense

Redacción – Tras ser despedido del León, el reconocido ex-jugador tico, Harold Wallace, busca empleo y desea volver a su puesto en la Federación Costarricense de Fútbol para continuar en su antiguo puesto, pero todavía no tiene «humo blanco».

Wallace dejó su puesto en la Federación hace unos meses atrás, con el fin de ser asistente técnico de Luis Antonio Marín en Liga Deportiva Alajuelense, donde solo estuvieron un total de 52 días al mando del Equipo de su Gente.

«El Rapero» había dicho que iba inculcarle el amor por La Liga a los jugadores erizos, pero fracasó en su intento y tras el ridículo ante Guastatoya de Guatemala en Liga Concacaf, la directiva comandada por Agustín Lleida cesó a Wallace y Marín.

La ilusión de estos respetados ex-jugadores se fue por la borda rápidamente, ya que habían prometido ir en busca de la copa 31, pero no tuvieron buena suerte.

Incluso, Harold dejó su puesto en la Fedefútbol como entrenador de las selecciones Sub-15 y Sub-18 para volver a su amado Alajuelense, donde no le tuvieron paciencia y lo destituyeron junto con Marín el pasado 29 de septiembre.

Ambos ya tienen más de un mes sin empleo. En el caso de Wallace ha aprovechado el tiempo para leer libros y seguir capacitándose. Además, ya ha empezado a tocar puertas y hasta ha conversado con la Fedefútbol para que le devuelvan su puesto.

A sus 44 años, Wallace desea volver a su puesto en la Federación, ya que argumenta que conoce bien el grupo y como estuvo menos de dos meses en La Liga, desea continuar con lo que había hecho anteriormente con las promesas ticas.

Harold Wallace dijo públicamente que está en busca de empleo, específicamente con regresar a la Fedefútbol, la cuál dejó por irse a La Liga pero su ilusión se disipó rápido.

«Estoy desempleado, sin trabajo, estoy ocupado en algunas cosas, tratando de ver opciones y he tocado algunas puertas. Lo digo públicamente me interesa regresar a mi puesto que tenía en la Fedefútbol, porque es un grupo que conozco bien, tenía dos años de estar trabajando con ellos y bueno, estuve menos de dos meses fuera, estoy intentando ver si la posibilidad existe y si se puede, no ha sido fácil porque todavía no hay humo blanco. Mientras tanto, pues me gusta leer mucho e iré a un curso presencial con un expositor español, estoy esperando cualquier situación que se de», afirmó Wallace al programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

No hay dudas que a nivel de selecciones menores nadie las conoce como Wallace, que dejó llevar por la ilusión de volver al León, pero no tuvo la estabilidad que deseaba.