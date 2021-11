Redacción – Aunque los clubes ticos quedaron fuera de la Liga Concacaf, jugadores como Joshua Navarro dejan al país en alto, luego destacar con gol en el empate de 2-2 del Forge FC de Canadá ante Motagua de Honduras en semifinales del torneo regional.

Navarro fue titular con el equipo canadiense, que recibió en la Ciudad de Hamilton al poderoso equipo hondureño, que sacó a relucir su jerarquía en cancha.

Aunque el cuadro local impuso sus condiciones, fue el Motagua el que estuvo más acertado y al minuto 43, Kevin López apareció con una certera definición para poner el 0-1.

Los azul profundo se motivaron y al minuto 63 del segundo tiempo, pusieron el 0-2 con un tanto obra de Marcelo Pereira, que festejó su anotación por todo lo alto.

🟠 Goal! Header by Joshua Navarro!@ForgeFCHamilton takes one back in the final minutes! #SCL21 pic.twitter.com/TF4lwF45gE

— Concacaf (@Concacaf) November 25, 2021