Wright contó la verdad de su mala relación con el español

Redacción – El ex-técnico del Saprissa, Mauricio Wright, acusa a Ángel Catalina de gritarle y meterse en sus labores como entrenador al mando del Monstruo.

Wright aclaró todo lo sucedido tras su sorpresiva salida del cuadro morado, donde desmintió problemas dentro del camerino, con quiénes siempre tuvo una buena comunicación, por lo que eso no fue problema para él.

Con un total de 31 juegos dirigidos sumando 15 triunfos, 9 empate y 7 derrotas para un 58% de rendimiento. El estratega de 51 años dejó las riendas del club más ganador del país, donde se dio el lujo de ganar la estrella 36 de la institución.

Tras lo sucedido, Wright señala que cada quién tiene su espacio, cada quién debe saber cuál es su puesto y hasta donde debe llegar. Por eso está muy claro y no me puede meter en la oficina de nadie si no toco la puerta para que lo dejen entrar.

Además, afirma que nunca ingresó a ningún departamento que no fuera el suyo, debido que eso es lo que le enseñaron valores que ya no los puede cambiar. También, hay cosas que no podía negociar ni con los jugadores en la cancha ni con su forma de ser.

Por eso lo sucedido con Ángel Catalina cree que fue el detonante de su salida del Monstruo, donde en una charla con Randall Álvarez de TD Más dio a conocer detalles de su salida y su desdibujada relación con el gerente deportivo español de Saprissa.

«En términos generales cuando se empieza a complicar esta situación viene a raíz de algunos resultados. Los empates ajustados en casa y por ahí, un empate ante Guanacasteca porque estábamos por lo menos para sacar el juego, no lo hicimos. Empezamos a ver un comportamiento diferente de él, ya más agresivo, recriminando situaciones deportivas y demás, de muy mal gusto, yo pensé que estaba muy disgustado ese día y entonces, ese día en particular porque era la primera vez que pasaba. Ya a él le estaba incomodando todo de gran forma.

A lo largo de varios partidos hubo una llamada telefónica muy extensa de casi 1 hora y 20 minutos, donde me dijo cosas y yo ya tuve que pararme duro como soy yo, tuve que decirle un par de verdades también, muy enfocado a lo que él equipo sobretodo y yo le decía que nosotros tenemos nuestra cultura en Costa Rica como la tiene la gente en Guatemala y yo no puedo pretender que adapten, más bien yo tengo que adaptarme.

Entonces lo que empezó como una conversación terminó como una discusión bastante fuerte, porque él empezó a decirme cosas y gritarme, obviamente yo lo tuve que parar, antes del duelo ante Comunicaciones. Una de las cosas que me molestó, fue que le dije de la idiosincrasia nuestra y yo le dije que el tico es muy especial, él me dijo que no creía en nuestra idiosincrasia, de nuestra forma porque no iban de frente.

Después de esa conversación se vino el tema abajo, me sentí mal e incomodo. Pero estoy tranquilo en ese aspecto, yo siempre lo hablaba con Marco Herrera y lo único que quería era el bienestar para Saprissa», afirmó Mauricio Wright a TD Más.

Catalina llevó en reemplazo de Mauricio Wright al también español Iñaki Alonso, que firmó hasta mayo del 2022 con el rey de copas de Costa Rica.