Calvo buscará cerrar muy bien su año futbolístico

Redacción – El defensor costarricense, Francisco Calvo, afirma que es un jugador de élite y que debe saber mantener la forma física tras haber sido dado de baja por el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos.

Calvo terminó su ligamen con el equipo de la Ciudad de los Vientos, que le informó desde hace dos semanas que no iba contar más con sus servicios en la institución.

A sus 28 años, Francisco quedó como agente libre y pese a ello, el defensor está concentrado de lleno en los partidos de la Tricolor ante Canadá y Honduras.

Para el zaguero su intensión es cerrar su año futbolístico con la selección y así poder mantenerse vigente como lo ha hecho en los últimos años.

Francisco se considera como un jugador de élite, por lo que hará un plan para mantener su buena forma física y así poder estar disponible para los juegos de enero.

«Para mí no es sorpresa, por en realidad estos partidos y aunque yo tuviera contrato, igual me pegan con las vacaciones, entonces yo quiero simplemente terminar mi año futbolístico con la Selección, luego mantenerme como me he mantenido en los últimos cuatro años, somos jugadores élite y tenemos que mantener la forma, porque yo sé lo que viene al frente y sé que ahora en enero vienen otros partidos», afirmó Calvo.

Su experiencia en el cuadro patrio ha hecho que Calvo sea uno de los líderes patrios, lo cuál ha hecho que sea uno de los jugadores que más buscan los jóvenes, a quiénes arropa y respalda, tal y como lo hicieron cuando él tuvo su primer llamado.

El respaldo a los jóvenes es el mismo que cuando yo llegue, los de experiencia me arroparon y me incluyeron como uno más del grupo, es lo mismo que los de experiencia hacemos y tratamos de incluirlos lo más rápido posible, que se sientan como en sus clubes y que traten hacer las cosas con plena confianza», afirmó Calvo.

El zaguero terminó la temporada con 1455 minutos en 17 partidos disputados, donde se dio el lujo de marcar un gol. Además, en la mayoría de los partidos que jugó fue capitán del Chicago. Ahora buscará acomodarse en un nuevo club estadounidense.