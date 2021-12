Alí saca pecho con grandeza del Team

Redacción – El miembro honorario de Fuerza Herediana, Aquil Alí, afirma que el ADN del Herediano es superior al de otros equipos del fútbol de Costa Rica.

Alí señala que el título del Team en el año de su centenario es digno de aplaudir, ya que se levantaron de los diferentes obstáculos que han tenido, como lo es jugar fuera del Rosabal Cordero por la remodelación del inmueble, es algo que los ha perjudicado.

Pese a esa situación de estar fuera de su fortaleza, Herediano adoptó el Estadio Colleya Fonseca como su hogar y fue ahí, donde ganaron su estrella 29 al hincar con global de 4-2 al Saprissa para poder dar la vuelta olímpica en el año de su centenario.

Para el directivo que está ligado a la institución florense desde 1998, lo cuál refleja ya sus 23 años defendiendo con todo al Herediano, al cuál resalta su mística para levantarse de cualquier tipo de situación que se les presente.

Aquil Alí habló con Teletica Radio y deja claro que no tienen que envidiarle nada a los otros equipos del país, debido que el ADN del cuadro florense es superior.

«Posiblemente no, nos den crédito pero Herediano jugó fuera de su casa y en realidad tenemos tres torneos jugando fuera y la gente no tiene ni la menor idea, que nosotros pasamos diferentes situaciones por no tener casa, ya que el Eladio Rosabal Cordero es nuestro hogar y somos súper fuertes ahí.

Pese a esa situación, lograr quedar en el primer lugar y levantarse del revés en semifinales ante Saprissa, enfrentarlos nuevamente con una gran motivación y la Gran Final fue entretenida para todos los costarricenses, fue algo bonito. Pero lo que quiero decir, es que Herediano ha pasado sobre tantas cosas.

Finalmente, poder levantarse y hacer de todo para seguir adelante, cuando hablamos del ADN, el ADN del Herediano es superior al de otros equipos del país, no hay ninguna duda y hacer lo que hemos hecho con toda la controversia, aquí estamos y gracias a Dios logramos ser campeones en el centenario», afirmó Aquil Alí a Teletica Radio.

La figura de Aquil Alí es de peso en Herediano, ya que junto con Jafet Soto, Juan Carlos Retana y Orlando Moreira son claves en éxito florense.