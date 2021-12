Gerente aclaró rumores alrededor del Monstruo

Redacción – El gerente deportivo del Saprissa, Ángel Catalina, señala que no tiene presupuesto «socado» para poder realizar realizar fichajes en el Monstruo.

Catalina disipó los rumores alrededor del cuadro morado, ya que desde hace varios meses se rumorea que el español trabaja con un corto presupuesto para poder conformar una planilla competitiva en busca del protagonismo.

Para el directivo ibérico este tipo de situaciones no son ciertas, ya que lo que él nunca se ha sentido maniatado ni mucho menos, solamente se ha tenido que amoldar.

Aun así y la falta de fichajes de renombre, Saprissa no ha perdido su esencia ganadora y en la ida de las semifinales venció 3-0 al Herediano en La Cueva.

Ángel Catalina habló con Teletica Radio y señaló que lo que sucede es que tiene una disciplina económica en el Saprissa, la cuál respeta a la perfección.

«Socado no, lo único es que uno se tiene que adaptar y amoldar a la situación que tiene, yo en ningún momento me siento maniatado y no me encuentro así, estoy contento con lo que tengo y en función de eso estando dentro de la disciplina que tengo acá en Saprissa y conformar una planilla lo más competitiva posible», afirmó Ángel Catalina a Teletica Radio.

Los morados ya tendrían en su carpeta jugadores como Bryan Oviedo, Deyver Vega y Joseph Mora para reforzar la planilla de cara el inicio del Clausura 2022 en enero.