Morados golearon al Herediano en ida de las semifinales

Redacción – El gerente español del Monstruo, Ángel Catalina, afirma que antes de llegar al Saprissa le habían comentado que era como estar en el Real Madrid a nivel de Centroamérica, gracias a que es el equipo más ganador del área.

Catalina está encantado por estar en una institución tan grande como Saprissa, que en sus vitrinas cuenta con 36 títulos nacional y en este Apertura 2021 sueña con una estrella más, la cuál anhelan con ganar tras dar un golpe en semifinales.

Los morados vencieron 3-0 al Herediano en La Cueva, lo cuál sacó a relucir una vez más la grandeza del Rey de Copas, que cuenta con dos españoles en su columna vertebral, tal es el caso de Iñaki Alonso como timonel y Ángel Catalina como gerente deportivo.

Estos ibéricos son claves en la estructura del Saprissa, por lo que al directivo de los tibaseños deja claro que le gusta la exigencia de ganar siempre. Incluso, compara al Monstruo con los poderosos Real Madrid y Atlético de Madrid de España.

Ángel Catalina habló con Teletica Radio y señala que esperaba la exigencia que tiene en el cuadro morado, ya que ese sentimiento de rendirle cuentas a la afición lo motiva.

«Es lo que esperaba, además me parece estar en un club que exige y que pide ganar títulos, yo siento que es lo que queremos todos los profesionales que estamos en el mundo del fútbol, lo que queremos de esa exigencia es ganar y se entiende a la afición, es lógica esa exigencia y ya desde antes de llegar a esta grandísima institución, sabía que ese es el club donde estoy.

Me dijeron en su momento que Saprissa es el Real Madrid de Centroamérica y también el Atlético de Madrid, el Madrid porque es el que más títulos tiene y porque está obligado a siempre ganar, mientras que el Atlético es por la pasión con la que vive la gente y sentimiento que tiene la afición, lo estoy viviendo, eso es así y me parece lógico, hasta me parece bonito», afirmó Ángel Catalina a Teletica Radio.

Los morados buscará liquidar la serie ante los florenses este próximo domingo 5 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Estadio Colleya Fonseca.