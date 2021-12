Mora dio todos los detalles en una entrevista con el medio de comunicación Diaria Extra

Redacción- El comediante tico, Álvaro Mora, se ha visto en vuelto en diversos escándalos al estar involucrado con la empresa brasileña «Pietra Verdi» que cayó en quiebra y dejó a muchos ticos sin dinero.

En una entrevista con el medio de comunicación nacional, Diario Extra, Mora dio todos los detalles sobre esta situación, y dijo que no se considera responsable, sino, una víctima de la situación, además mencionó que lo amenazan de muerte.

«Sí, estoy amenazado de muerte..Yo estoy tranquilo, no me expongo nada más, solo estoy siguiendo con todo el proceso correspondiente…No sospecho quién pueda ser y las tengo por escrito y por audio en mis redes sociales y WhatsApp…Estoy muy tenso por todo lo que se está viviendo, las horas de sueño sí no son las mismas. Mi familia está preocupada y no, no puedo salir a la calle tranquilo», expresó Mora al Diario Extra.

Asimismo, dijo que jamás vio nada raro en la empresa y que más bien pensaba que todo estaba estable.

«Al contrario, nosotros estábamos más que convencidos de la ruta que tomaba la empresa. La plataforma de pago, las joyerías, el soporte. Lo estable de los otros negocios nos tenían muy tranquilos y confiados. Nos mostraron en vivo las operaciones financieras de la empresa y todo estaba en orden. No se veía nada raro», dijo Mora.

Pietra Verdi ofrecía condiciones atractivas para quienes participaran, pues no obligaba a las personas a afiliarse a otras o «unirse a su equipo».