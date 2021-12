Alonso confía en darle la copa 37 a los morados

Redacción – No hay dudas que Iñaki Alonso está feliz en el Monstruo y considera que está en el punto máximo de su carrera como entrenador al liderar a Saprissa.

Desde su llegada al banquillo morado, Alonso le devolvió el ADN ganador y ganas de trascender al club más ganador del país, que está sembrado en la Gran Final.

A sus 54 años, haber llegado al Monstruo es algo que tiene ilusionado a Iñaki, que sabía de la grandeza de la institución, pero no de su esencia la cuál poco a poco se ha ido empapando y en la serie ante Alajuelense lo vio destacar por todo lo alto.

Por eso ahora espera que ante Herediano no sea la excepción y se vea un Monstruo motivado en busca de alcanzar el bicampeonato nacional y a la postre la copa 37.

Aunque ha dirigido diferentes equipos de España, el timonel coloca al Monstruo por encima de los mismos, por lo que considera que dirigir al equipo más grande de Costa Rica es algo que lo pone en la cúspide de su carrera.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que estar en una institución con los valores muy claro lo motiva, sumado a la tremenda afición morada.

«La ubicación del Deportivo Saprissa en mi trayectoria y en lo que he vivido, por todo es máxima, es un club como me decían antes de venir, un club muy grande y un club donde como entrenador, te sientes importante y de alguna manera realizado, porque representas a una gran institución, que tiene unos valores muy claros, una institución que tiene una afición tremenda, que yo por momentos me asusta para bien.

Me imagino que me tocará algún día, ojalá muy lejano vivir la otra cara, que al final sabemos como es el fútbol que es una ola, en la que debes mantenerte en la cresta. Normalmente, en el futuro se suele romper y para mí estar acá es un punto máximo lo que es el Deportivo Saprissa», afirmó Iñaki Alonso.

En Saprissa afinan los últimos detalles para la ida de la Gran Final, que se realizará este próximo jueves a las 6:00 de la tarde en La Cueva.