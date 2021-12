Angulo es punto alto del Saprissa

Redacción – Para el entrenador español del Saprissa, Iñaki Alonso, toda Costa Rica sabe y conoce muy bien la calidad de Marvin Angulo a la hora de jugar, por lo que señala que el volante siempre debe mostrar su gran nivel en todos los partidos.

Alonso ha potenciado de gran forma al volante de 35 años, que desde el arribo del ibérico ha recuperado su confianza y se ha convertido en punto alto del Saprissa, que logró eliminar al León y ahora está centrado en la Gran Final ante Herediano.

Angulo se ha encargado de callar a sus críticos mostrando buen fútbol y sus mejores capacidades, que le han valido gran cantidad de elogios del saprissismo. Es por ello, que muchos esperan que el número 10 sea clave ante el Team.

Lea también: Iñaki Alonso asegura que está en el punto máximo de su carrera al liderar a Saprissa

Echando mano de su rodaje, Marvin ha cumplido con las expectativas que tenía el español, que afirma que desde su arribo se mentalizó en analizar bien la potencialidad y virtudes del mediocampista, con el fin de aprovecharlo al máximo.

Iñaki Alonso habló en rueda de prensa y afirma que él no le dio confianza a Angulo, si no que el volante le demostró con trabajo su calidad, que es muy conocida en el país.

«Marvin Angulo creo que me he pronunciado, yo no voy a descubrir a Angulo y creo que la afición menos, todo el mundo conoce la calidad de Angulo en Costa Rica, la afición de Saprissa lo conoce y sabe de sus capacidades, muchas veces ocurre y me ha ocurrido, que tienes jugadores que no están con tanto protagonismo o utilidad, el jugador de alguna manera te puede demandar la confianza del profe y del míster.

Yo a los jugadores suelo hablarles al revés, ya que yo no tengo que dar confianza, el jugador tiene que demostrar en el día a día que está tocando la puerta, que en el día a día tiene que trabajar, en el día a día no tiene que bajar los brazos y no se tiene que rendir, con el fin de que el profe lo veo y si no lo veo, estoy seguro que sus compañeros irán haciéndole ver al entrenador que hay un buen jugador.

Por los mensajes, gritos en los entrenamientos y por como se comunican, Angulo está haciendo muy buenos partidos y está haciendo un buen trabajo, pero aseguro que no estoy satisfecho todavía con él, sé que puede dar muchísimo más, sé que nos puede en todas las facetas del juego muchísimo más, conversaba con él porque es un futbolista que tiene mucho nivel«, afirmó Iñaki Alonso.

La afición tibaseña espera que Angulo y compañía muestren su mejor versión este jueves 16 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.