Al parecer la actriz se suicidó en el baño

Redacción– El día de hoy a horas de la mañana, la empleada del hogar de la querida actriz española, Verónica Forqué, la encontró muerta en el baño de su casa.

La Policía Nacional fue quien tomó el caso de la actriz de 66 años y una fuente de la investigación, le confirmó a la agencia de noticias internacionales EFE que la ganadora de cuatro Premios Goya se suicidó.

La última participación de Forqué en la televisión fue hace unas semanas en el conocido concurso Masterchef Celebrity, sin embargo, la actriz decidió abandonar el programa debido a que no se encontraba bien y se sentía agotada.

Desde el año 2014, Forqué ha admitido en diversas ocasiones que sufre de depresión e incluso llegó a bajar más de 10 kilos.

«La depresión es una quiebra en el amor, es como si te secas por dentro, te desenchufan la batería. Me detestaba, me encontraba vieja, fea, tonta, pésima actriz. Todo me parecía horroroso», dijo hace más de 5 años la actriz.

Forqué era una de las actrices más queridas de todo España, por sus papeles como “¿Qué he hecho para merecer esto?” (1984), de Pedro Almodóvar, o “Bajarse al moro” (1989), de Fernando Colomo. Además ganó cuatro premios Premios Goya.

El también actor español, Antonio Banderas, despidió a su amiga con unas bellas palabras mediante su cuenta de Twitter.

“Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P”, declaró Banderas.

Hasta el momento, la policía no ha dado más declaraciones sobre el tema.