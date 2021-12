Ocampo señala que La Liga tiene un proyecto establecido

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, defiende con todo al León y asegura que la mentalidad de la institución no es ir fracaso tras fracaso en el fútbol nacional, debido que lo que deben hacer es analizar en que están fallando.

Ocampo dio la cara tras el nuevo papelón del cuadro rojinegro, que se despidió del Apertura 2021 tras caer con global de 2-1 ante Saprissa en el Morera Soto.

Este resultado causó un enorme enojo entre los liguistas. Incluso, miembros de La 12, barra brava del León, invadieron la gramilla del Morera Soto, donde encararon a jugadores y hasta a los directivos, con el fin de buscar respuestas tras el nuevo papelón.

Por segundo torneo consecutivo, los rojinegros vuelven a quedar al margen de la definición por el título, por lo que ahora deberán ver por televisión la Gran Final.

Esa situación suscitada generó que Ocampo saliera a dar la cara tras señalar que La Liga tiene un proyecto, lo cuál no se puede dejar de lado. Pero eso sí, señala que deben sentarse analizar todo lo sucedido por el plantel liderado por Albert Rudé.

Fernando Ocampo habló con Deportivas Columbia y señala que deben analizar en lo que están fallando en el campeonato para así volver a la cima del fútbol tico pronto.

«Fracaso tras fracaso no, hay que recordar que hace un año fuimos campeones y ganamos la Liga Concacaf. Yo creo que La Liga viene en un proyecto, eso no se puede olvidar. Hay que revisar y analizar qué es lo que falla. Hemos perdido con penales y cuando estamos ensayando todos los metemos. ¿Qué pasa en esos momentos?.

Es lo que hay que analizar. Yo no tiro los penales, se plantean los partidos, la tuvimos y no la metimos y la consecuencia la pagamos. Se hizo el esfuerzo, lamentablemente no entró el balón y viene un proceso de análisis, de reflexión. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo de parte de la institución y el objetivo no se consigue en el equipo masculino y ahora toca replantear», dijo Ocampo a Deportivas Columbia.

El equipo de su gente no le renovará más su contrato a jugadores como José Salvatierra y Mauricio Vargas, este último tiene todo listo para llegar al Herediano.