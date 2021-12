Faerron ha sido vinculado con el Saprissa

Redacción – ¿Mensaje a Fernán Faerron? Es la pregunta que se hacen muchos manudos, luego de que Albert Rudé dejará claro que solo futbolistas comprometidos jugarán en La Liga, mientras él sea el entrenador del Equipo de su Gente.

En las últimas semanas han aumentado los rumores alrededor del zaguero de 20 años, ya que al parecer estaría disgustado por la poca regularidad que tiene en el León, ya que durante el Apertura 2021 registra 953 minutos en 13 partidos.

Esos números no tendrían contento al defensor de La Liga, que tiene en su contrato una cláusula donde debe cumplir con una cantidad de minutos, la cuál ya pasó. Pese a todo lo que se dice, el futbolista tiene ligamen hasta junio del 2025 con los manudos.

Pero la falta de protagonismo con Albert Rudé no tendría contento al zaguero, que poco a poco ha empezado a tomar minutos como defensor centro o como lateral derecho. En Futbol Consultants -dueños de la ficha- ven a Faerron es uno de sus principales fichas.

Este grupo tiene prestado a Fernán. El timonel español del León afirma que siempre busca exigir a sus jugadores, por lo que el nivel de competitividad es bastante alto en el club rojinegro, lo cuál le ha pasado la factura al defensor.

En lo que va del certamen no ha sido convocado a varios duelos en el torneo. Incluso, en la semifinal de vuelta no vio minutos, lo cuál desató nuevamente los rumores, que lo colocan en Saprissa, lo cuál es totalmente falso, según el entorno del joven.

Además, se dice que el jugador no estaría comprometido con el grupo, lo cuál no se ha podido constatar. Albert Rudé señala que solamente van a ver acción jugadores comprometidos, ya que para él eso es innegociable.

«Lo que trato de crear es mucha competitividad y hay mucha exigencia en la manera que tenemos nosotros, entonces él que no está en un nivel de competitividad y exigencia que nosotros consideramos que es el idóneo para poder aportar al equipo, pues sencillamente no contamos con él, no es una cosa definitoria.

Es simplemente que ahora en este momento hay otro compañero que a nivel competitivo está mejor. Entonces creo que nuestro trabajo saber escoger bien esos jugadores que van a iniciar y quiénes nos acompañaran a la banca, que pueden darnos aquellos que nosotros queremos.

Otra cosa importante que quiero resaltar, es que los jugadores que tengan compromiso con el grupo siempre van a estar y los jugadores que no tengan compromiso con el grupo, no van a estar. Ya no hace falta de que hablemos de juego, porque el compromiso de mi equipo y mientras yo se director técnico de Alajuelense, el compromiso no se negocia», afirmó Albert Rudé.