Redacción- ¡Es oficial! La bella presentadora e imitadora, Natalia Monge, es la nueva cara del programa nacional de Boca en Boca, así lo confirmó el programa mediante una publicación en Facebook.

Según detalló el medio de comunicación teletica.com, cuando el presentador Bismark Méndez tomó vacaciones, la producción invitó a Monge a participar en el programa y al público le encantó verla, por ende, decidieron contratarla.

Monge, le comentó al medio antes mencionado, que está en una etapa muy plena de su vida y espera no decepcionar a la audiencia.

“Lo asumo con muchísimo entusiasmo, estoy en una etapa tan plena y bonita de mi vida, sobre todo a nivel personal, en que Diosito me ha venido dando las piezas del rompecabezas de manera perfecta, según mis prioridades, que son mis hijos; entonces me entusiasma mucho que es un horario que me permite todo lo que yo quiero, estar en mi casa para atender a mis hijos, salir a trabajar, entonces estoy contentísima y en una empresa que me da su confianza, y espero jamás defraudar”, expresó Monge a teletica.com

Tras trabajar 11 años en Radio Monumental, el pasado 8 de octubre, la presentadora, renunció a «Pelando el Ojo». Monge le agradeció a Repretel y a Central de Radios por haber creído en ella por más de una década.

«Emprenderé nuevos proyectos que representan crecimiento profesional, personal y artístico, y que me emocionan mucho..Éstos requieren mi pronta incorporación por lo que, en buenos términos y por mutuo acuerdo, junto a Norval Calvo, tomamos la decisión de que este viernes 08 de octubre fuera mi último programa en @pelandoelojo», había escrito Monge en su pagina oficial de Facebook cuando anunció su renuncia.