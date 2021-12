Rudé saca pecho con equipo de lujo de La Liga

Redacción – No hay dudas que el León cuenta con un plantel de lujo, lo cuál ha hecho que Albert Rudé considere dificilísimo escoger los jugadores adecuados para enfrentar al Santos de Guápiles en las semifinales del Torneo de Apertura 2021.

El timonel español está encantado con calidad del plantel del Equipo de su Gente, ya que cuenta con jugadores jóvenes talentosos y experimentados con una enorme jerarquía, que clasificaron en el segundo lugar del certamen con 41 puntos.

Desde la llegada del ibérico, Alajuelense no conoce la derrota debido que de los últimos 24 puntos que disputaron sumaron 20, lo cuál ilusiona mucho al liguismo.

Para el estratega de 34 años contar con un equipo con tanta calidad tiene sus grandes beneficios, uno de ellos es que cuenta con mayor versatilidad para escoger sus formaciones, las cuáles casi siempre tienen al menos una variante a la anterior.

Por ello, espera escoger a sus mejores hombres para intentar golpear primero al Santos, club que respeta Rudé de gran manera al considerarlo un equipo completo.

Albert Rudé señala que cuenta con una gran dificultad para decidir los convocados a sus duelos, ya que tiene un equipo con tanta calidad en una planilla tan basta línea a línea.

«No solo el once, los 18 convocados es dificilísimo, es muy difícil pero es una dificultad que uno agradece, es decir yo miro y digo, quién va iniciar y vamos a valorar toda la información que nosotros operamos que es muchísima, ya tenemos los once y planeamos quién va acompañar estos once.

¿Qué creemos que va suceder en el partido? ¿Qué creemos que vamos a necesitar? y que perfil de jugadores pueden entrar, que cambios tenemos y que podemos hacer, sin introducir o introducir sustituciones, es decir es toda una preparación enorme y tener una planilla tan basta y con tanta calidad, por una parte te da esa versatilidad muy buena para el entrenador y por el otro lado te da esta dificultad de decidir. Pero al final es nuestro trabajo y lo tratamos de hacer lo mejor posible», afirmó Rudé.

En el papel, Alajuelense es claro favorito para eliminar al Santos, pero será en la cancha donde se demuestre si los erizos tienen el talento para sacar adelante la faena.