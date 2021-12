Oviedo espera que problemas del León se solucionen pronto

Redacción – El respetado ex-jugador del León, Christian Oviedo, afirma que el liguismo está cansado de ver como La Liga tiene todas las comodidades en el CAR y que se estén dando a la hora de dar el último pasado es muy preocupante.

Oviedo es una voz autorizada para hablar de Alajuelense, gracias a su exitoso paso como jugador donde ganó cinco títulos nacionales y jugó más de 150 partidos durante sus más de ocho años defendiendo los colores del Equipo de su Gente.

Ese exitoso paso como jugador lo hizo ganarse el cariño del liguismo, que todavía lo recuerda con cariño por su entrega cuando jugaba. Ahora es entrenador y lidera el proyecto de AD Santa Rosa de Guanacaste en LINAFA.

Aunque tiene tres años ya de haber dejado de trabajar con el León, su sentimiento y amor por La Liga permanecer siempre y por ello, considera que tener tantos buenos jugadores lejos de ser la solución, se han convertido en un problema para los manudos.

Para el recordado número 5, el plantel debía unirse ante Saprissa, pero no lo hicieron como se debía por la gran presión que tenían a sus espaldas. Incluso, afirma que no deben poner énfasis en la parte mental, ya es ahí donde están fallando.

Christian Oviedo conversó con AMPrensa.com y afirma que la presencia de la afición pesó para este nuevo fracaso, ya que los jugadores se llenaron de inseguridades, pero aún así espera que los males de La Liga lleguen pronto a su fin por el bien de la institución.

«A veces tener tantos buenos jugadores se complica dentro de un camerino, no sé que estará pasando y tengo tres años de no estar en La Liga, pero a veces hay que unirse más y ser más unidos dentro de un camerino, cuando se bota el penal entraron en inseguridad, hay gente en el estadio y si doy un pase mal se complica, porque me silban.

Ya no pido la bola y tengo miedo de jugar, yo le dije a un amigo mío que cuando llegara la gente al estadio, La Liga se iba caer porque no iba aguantar la presión. Veo jugadores que tienen que dar aún más de la calidad de jugadores que tiene La Liga. Es más, Alajuela tiene dos equipos para disputar el torneo hombre por hombre, dos en cada puesto y entonces, hay mucha presión.

Deben trabajar un poco más la mente, no es tanto lo físico ni táctico, si no la mente. En los partidos que se juega por mucho, el equipo no le está alcanzando, no sé que está pasando pero uno queda con muchas dudas. Esperemos que se solucione, porque todo el liguismo estamos cansados, de que La Liga tiene todo en el CAR y que se esté quedando es muy preocupante la verdad, porque tienen muy buenos jugadores», dijo Christian Oviedo a AMPrensa.com.