Rudé confía en su plantel lleno de figuras

Redacción – El entrenador español de Alajuelense, Albert Rudé, afirma que La Liga tiene jugadores de calidad para reemplazar al sancionado atacante, Johan Venegas.

Venegas recibió un fuerte castigo de tres partidos y una multa de 175 mil, por ser culpable de utilizar gestos ofensivos en contra de aficionados, que lo irrespetaron en la ida de la semifinal en Estadio Ebal Rodríguez.

Esa situación ha generado que Rudé baraje varias opciones para que tomen el lugar dejado por el «Cachetón», que podría volver hasta una eventual «Gran Final».

Para el timonel ibérico de La Liga, la baja de Venegas puede suplirla, ya que cuenta con una planilla de lujo, que le da la opción de tener la calidad necesaria para contar con un buen reemplazo, que se adapte a la idea de juego rojinegra.

Futbolistas como Doryan Rodríguez, Andrés Gómez y hasta el mismo Marcel Hernández emergen como opciones para tomar el puesto. Lo importante será que lleguen bien afinados a sacar la tarea, ya que el León va perdieron 3-2 la serie.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y aclara que no se enteró de lo hecho por Venegas durante el partido, ya que se concentra de gran manera a la hora de dirigir.

«Yo cuando dirijo estoy tan metido en el partido que no escucho nada, yo estaba tan metido en el partido y tenía tanto trabajo, que me perdí de muchas cosas. Hasta el final me enteré de la situación, hemos recibido la sanción correspondiente y nosotros nos enfocamos en el presente.

Lo que toca a partir de ahora, sabemos que hay sanción y no podemos contar con Johan, estamos viendo como suplimos esa ausencia, tenemos una planilla de mucha calidad y muy larga, por lo que tenemos con que hacerlo. Deportivamente implica que un compañero que ha estado trabajando muy bien, va tener su oportunidad», afirmó Rudé.

El timonel señala que la afición puede gritar lo que quiera, por lo que no le incomoda el ambiente que vayan a vivir en el Morera Soto. Más bien, lo ven como una motivación en la vuelta de la semifinal se realizará este domingo 5 de diciembre a las 4:00 pm.