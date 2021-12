Fonseca se mostró molesto por el nivel de La Liga en la ida de las semis

Redacción – El recordado ex-jugador de Alajuelense, Rolando Fonseca, no se guardó nada y crítica con todo a Albert Rudé por su metodología de trabajo y le reprocha al plantel de La Liga falta de actitud en la etapa de semifinales.

Fonseca dejó saber su malestar por el desempeño del León en la ida de las semifinales, donde los rojinegros cayeron 3-2 ante el Santos de Guápiles.

Para el amigo del gol, Alajuelense tuvo un partido lamentable ante los guapileños en el primer round de la serie, ya que sus defensores perdieron todos los duelos individuales y Javon East hizo lo que quiso por la falta de disposición eriza.

Pero todo no queda ahí, ya que Rolando deja claro que nunca se va meter con el salario de los futbolistas, por considera que eso lo tienen por sus méritos deportivos, por eso sí, señala que no se les ve la actitud correcta para enfrentar unas semifinales.

Rolando Fonseca señala que las billeteras no entran a la cancha, haciendo ilusión al equipo de lujo del León, que vio como le desdibujaron la idea de juego de Albert Rudé, a quién el ex-delantero crítica por su falta de lectura en el juego.

«Todos los duelos individuales los perdieron, Javon East les ganó los duelos por completo a los defensas de La Liga, a todos se los ganó y saben ahí es donde viene como se juegan las semifinales, si hay algo que tengo que reprochar a La Liga, yo no me voy a meter con lo que ganan los jugadores, eso no importa. Reprocho la actitud y por eso tengo que reconocer al Santos de Guápiles, que tuvo una actitud correcta en la ida.

Por eso yo siempre he dicho que las billeteras no entran a la cancha, pero la actitud, la disposición, garra y corazón, eso es lo que se premia. Lo del Santos fue buenísimo, decían que la dimensión de la cancha y lo que entrenan en la semana es espacio reducido, ¿dónde quedó el método de Albert Rudé? la metodología donde quedó, Santos se las desdibujó en la ida», afirmó Fonseca a Teletica Radio.

No hay dudas que la serie entre La Liga y Santos de Guápiles está al rojo vivo, ya que en los últimos días se han dado diferentes situaciones que hacen prever un partido caliente este 5 de diciembre a las 4:00 pm en el Morera Soto.