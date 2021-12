Rudé no conoce personalmente al timonel del Saprissa

Redacción – Para el entrenador español de Alajuelense, Albert Rudé, su respeto hacia el Monstruo en bastante, por lo que describe al Saprissa como un club súper competitivo desde arribo de su compatriota en el banquillo morado, Iñaki Alonso.

Rudé ha seguido muy de cerca el trabajo del timonel del Saprissa, a quién no conoce personalmente, por lo que poder enfrentarlo en la final de la segunda ronda para un Clásico Nacional lo ilusiona de gran forma.

Aunque casi no conoce la evolución que ha tenido el timonel del cuadro morado en los últimos 7 años, ya que Rudé trabajó fuera de su país ver lo que ha realizado de Alonso en Saprissa es algo que habla bien de lo que puede demostrar en cancha.

Pero todo no queda ahí, debido que el timonel rojinegro afirma que hacer un equipo altamente competitivo habla bien de su coterráneo al mando de los tibaseños.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y elogió el trabajo de Iñaki Alonso al mando del Saprissa, que en poco tiempo ha ejecutado su propia idea de juego en cancha.

«Iñaki creo que está haciendo un gran trabajo y desde que llegó, Saprissa está competiendo de una forma muy buena, por lo tanto yo me puedo basar en lo que he visto de su equipo en los últimos partidos y están compitiendo de una buena forma, realmente no tengo el placer de conocerlo, pero he trabajado los últimos 7 años de España y por eso no he seguido la evolución de técnicos españoles de primera mano, lo que conozco de él es lo que demuestra su equipo, lo cuál es mucho.

Como remarcaba, Saprissa es un equipo súper competitivo, muy competitivo y altamente competitivo, eso lo comentaba que no es nada fácil de conseguir, que un equipo sea altamente competitivo es difícil, entonces eso es una gran característica que ellos tienen, a partir de ahí, es un equipo dinámico y es un equipo que ataca muy bien los espacios, es un equipo que presiona y con el balón parado es bravo.

Entonces esas serían las características que con grandes rasgos puedo decir sobre Saprissa, me guardo los pequeños detalles que son más de análisis interno», afirmó Rudé.

Los liguistas no le ganan una segunda fase al Monstruo desde mayo del 2016, por lo que Rudé dice estar lo mejor preparado para romper esa estadística, por eso se mentaliza en romper la misma y así poder pasar a la Gran Final Nacional.