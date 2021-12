Además, aseguró que a muchos periodistas le falta solidaridad y empatía

Redacción- El día de hoy, la esposa del Alajuelense, Carolina Jaikel, explotó en las redes sociales contra los hombres que le dicen «vividora» y contra el periodismo nacional.

La bella pelinegra, subió varias historias a su cuenta de Instagram, defendiéndose ante los comentarios que recibe todos los días.

«Una vez más que me digan vividora me la voy a creer y voy a dejar de trabajar… No, ya, hablando en serio. Hombres, porque todos los mensajes que me llegan de este tipo son hombres, yo sé que no son todos, pero siempre han sido hombres, o sea a mí ese mensaje me vale, pero qué playada en serio las mujeres que tienen a su alrededor», se expresó Carolina.

Carolina prosiguió y les aconsejó que deberían de pagar terapia.

«Yo sé que evolucionar cuesta, pero hay gente que los puede ayudar, ¿por qué no pagan terapia para que alguien les ayude a quitarse ese machismo? Parecen cavernícolas» continuó.

Asimismo, expresó su enojo en twitter ante los periodistas del país, debido al problema que pasó ayer el equipo rojinegro con su público.

«Bryan sale a pedir perdón porque siempre va a ser un señor. Pero a mucho periodismo le falta solidaridad y empatía. Esperar buscar una opinión cuando el jugador tiene en peligro a su familia y querer hacer noticia con eso es asqueroso», escribió Jaikel.