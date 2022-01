Luis Eduarte fue el árbitro del juego y realizó su debut en primera

Redacción – El habilidoso volante brumoso, Allen Guevara, explota contra los árbitros y afirma que llegan a los juegos del torneo nacional a pitar cualquier cosa en la cancha.

Guevara siempre se ha caracterizado en su carrera por estar lejos de la polémica, pero tras la derrota de 3-2 de Guadalupe sobre Cartaginés, desató una versión poco conocida por el pequeño futbolista, que cuestionó sin piedad al cuarteto arbitral.

Raúl Eduarte, fue el referí central del encuentro y su labor fue realmente desastrosa, ya que en los 90 minutos reglamentarios mostró 12 tarjetas amarillas y cuatro rojas.

Solo en el lado brumoso vieron la expulsión William Quirós, Diego Sánchez y Geiner Segura. Mientras, que por Guadalupe se fue con roja Eduardo Juárez.

Era inevitable con esa cantidad de amarillas ❌ Se va expulsado William Quirós pic.twitter.com/KvvNjpWc8F — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 13, 2022

Fue tan grande su show dentro del compromiso, que el «Cusuco» lo acusa de recibir órdenes por su auricular de Ricardo Montero, reconocido árbitro tico que cumplió el rol de cuarto referí, al cuál el número 7 brumoso acusa como responsable del desastre.

Allen Guevara conversó con Tigo Sports y le tiró con todo a los árbitros del duelo ante Guadalupe, ya que eso generó que el Cartaginés se desconcentrara generando un enredo.

«A veces uno trata de concentrarse en el partido, pero lastimosamente los árbitros vienen a los juegos y pitan cualquier cosa, yo no sé porque no pita de central Ricardo Montero, porque dirige el partido desde afuera, no sé que es la cosa con esos árbitros.

Este árbitro no sabía ni que pitar, porque está recibiendo muchas órdenes y se nota que empieza hablar por el auricular, se desconcentran y los desconcentramos nosotros también con las decisiones y al final, se hace un enredo de partido, que al final caímos en ese juego y nos costó verdad», afirmó Allen Guevara a Tigo Sports.

Los brumosos iniciaron el certamen con una derrota, lo cuál no tienen contenta a su fiel afición, que aduce parte del resultado a la mala gestión arbitral.