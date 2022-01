Amador se alista para iniciar una nueva temporada con el INEOS Team

Redacción – El reconocido ciclista tico, Andrey Amador, desea que los jóvenes no digan que son el nuevo Andrey, si no que digan que serán mejores que él para que así le sigan dando alegrías a toda Costa Rica.

Amador es consciente que ya le queda poco tiempo activo en el ciclismo de alto nivel, debido que ya tiene 35 años y sabe muy bien que pronto deberá retirarse.

Es por ello, que el que para muchos es el mejor pedalista que ha nacido en Costa Rica, gracias a su envidiable carrera donde ha defendido escuadras como el Movistar Team y actualmente lo hace con el INEOS Team, uno de los mejores del mundo.

Además, de tener varias participaciones en el Giro de Italia y Tour de Francia, lo cuál habla muy bien del ciclista nacional, que es consciente que ya está en la recta final de su carrera, ya que el 29 de agosto de este 2022 llegará a sus 36 años de edad.

Estas participaciones en competencias top ha influenciado para que muchos jóvenes intenten seguir los pasos de Amador Bikkazakova, que se alegra mucho por haber dejado un legado positivo en la juventud, a pesar que le quedaron muchas metas por cumplir.

Andrey Amador conversó con AMPrensa.com y reveló que desea que los jóvenes ciclistas sean mucho mejores que él y no que digan que son él, esto con el fin de que le sigan dando grandes alegrías a toda Costa Rica.

«Me alegra mucho, que por lo menos uno haya dejado un legado positivo y haya inspirado a esos jóvenes a ver que las metas son alcanzables, yo me quedé a muchísimas metas por alcanzar, no fui el mejor corredor pero pude estar en las mejores carreras y equipos, no quiero que soy yo, quiero que sean mejores, me pensionen y ya tener ahí un gran corredor, dejando en grande al país y tengan por seguro que voy a intentar apoyar todo eso y dar lo mejor que pueda dar y ofrecer.

Sepan que ahí vamos a estar, ojalá que ahora que van varios corredores que van para España, son súper jóvenes que buscan salir e irse, van a ir a equipos de España a probar suerte y como fui yo, sin saber lo que iba a pasar, fui a un equipo amateur y ellos van a ir a darlo todo y ojalá que le vaya muy bien para que tengan años exitosos.

Tal vez si no lo hubiera vivido, no me llena tanto. Sé lo que significa y lo que nos cuesta esto, no nada fácil. Es ver lo que realmente cuesta ganarse la cosas a pulso y ver que es una lucha día a día, sacrificio y perseverancia, hay que pasar mil cosas y por eso es que me llena, las generaciones nuevas viene con muchas cosas positivas», afirmó Amador en charla con AMPrensa.com.