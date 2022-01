Costa Rica ocupa la octava posición en el ranking

Redacción- El sorteo del Campeonato Handball SCA Recife 2022 se realizará el próximo viernes 14 de enero a las 12 del mediodía de Chile.

La modalidad del sorteo se llevará a cabo de acuerdo al ranking actualizado para los ocho países que compiten: 1° Argentina 2° Brasil 3° Uruguay 4° Chile 5° Paraguay 6° Bolivia 7° Colombia 8° Costa Rica.

Los seis primeros corresponden al resultado del Campeonato Senior Masculino de Sur Centro América realizado en Maringá, Brasil, en 2020.

Colombia ingresa en la 7ma. posición luego de haber participado en el repechaje por el cupo a Lima 2019 realizado en Santiago donde enfrentó a Chile.

Mientras que, Costa Rica entra en la octava posición por no registrar presencia previa en competencias continentales siendo el actual campeón reinante de Centro América.

Una vez realizado el sorteo de los grupos, se procederá a completar la programación de la competencia que será comunicado posteriormente.

Independiente de los horarios que sean asignados los partidos, se enfrentarán en la primera fecha al 1° vs 3° y 2° vs 4° de cada grupo. En la segunda fecha se enfrentarán 1° vs 4° y 2° vs 3° de cada grupo. Y en la fecha final de clasificación se enfrentarán 1° vs 2° y 3° vs 4° respectivamente.

La transmisión del sorteo se podrá observar mediante la señal online en el sitio www.itvpatagonia.cl en todo el mundo; por las señales 40 Claro HD y 111 de Movistar en Chile; y a través de los canales de COSCABAL en Facebook, YouTube, Twich e Instagram.