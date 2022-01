Bolaños es uno de los grandes referentes morados

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, afirma que no va pedir un llamado a la Selección Nacional y buscará ganarse un lugar dentro de la cancha.

Bolaños todavía no le cierra las puertas a la Tricolor a sus 37 años y confía en volver al cuadro patrio, pese a todo lo sucedido en los últimos meses, donde señaló que la Fedefútbol se maneja como una pulpería por gente que no quiere el fútbol tico.

A pesar de esas controversiales declaraciones, todo parece ya haber quedado en el olvido y Bolaños se niega a retirarse del combinado y pese a su edad, espera brillar dentro de la cancha para ser convocado por el colombiano Luis Fernando Suárez.

Incluso, el mediocampista ha sido fundamental en el Monstruo durante el último año, donde registró 14 goles en 3124 minutos a lo largo de 38 juegos en el 2021.

Esos números hacen que muchas personas se le acercan a Christian y le comentan que todavía sigue siendo seleccionable, lo cuál motiva de gran manera al tres veces mundialista con la Tricolor, que sueña con llegar a Catar 2022.

Christian Bolaños habló con Deportivas Columbia y afirma que siempre le ha gustado hablar dentro de la cancha, por lo que buscará ganarse un nuevo llamado al cuadro patrio.

“Yo nunca se lo he cerrado pero tampoco nunca he sido un jugador de pedir selección por un micrófono, me gusta siempre hablar en el terreno de juego, más allá que sé que las cosas que he hecho por lo que se habla por lo que dice la gente, todo el mundo me lo comenta que sería jugar seleccionable, pero bueno uno también entiende que hay una persona encargada que hace la lista y uno respeta esas decisiones de mi parte siempre le he deseado lo mejor la Selección y este año más aún que ya viene el cierre», afirmó Bolaños a Deportivas Columbia.

Este experimentado mediocampista renovó por dos años más con Saprissa, lo cuál hace prever que Bolaños seguirá activo hasta diciembre del 2023. Lo cuál le ha dibujado una gran sonrisa a muchos morados, que idolatran a la leyenda del fútbol costarricense.