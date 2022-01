Redacción-Las autoridades del Colegio Braulio Carrillo Colina en Cartago, están alertas por una posible amenaza que les realizaron para explotar la institución con personas adentro.

Desde un perfil falso de Facebook, llamado Thew Herman, publicaron » Dia 1: Estoy ansioso,ya tengo las armas listas para ser usadas,ya solo falta esperar al 20 de febrero y si no es ese día, será después o antes, pero los de mi colegio lo pagaran. Me faltan los temporizadores y planos, pero ya esta listo.

También añadieron en una publicación después, «Todos lo pagaran esta vez. Para ser exacto esto sera en mi secundaria Braulio carrillo colina a la hora 8:00 si es posible,hare que mucha gente se reuna,y ya tengo fotos y metodos para que nadie pueda escapar».

Desde el Colegio, las autoridades informaron que tomarán medidas de seguridad estrictas para evitar en la mayoría de lo posible una desgracia ante la lamentable amenaza de que atacarán el colegio.

Algunas medidas anunciadas serán:

Los padres de familia solo podrán ingresar por cita. Si algún padre tiene que hablar con algún profesor en específico, tendrá que reportarlo en el portón y en la recepción, para ver si se atiende.

Los jovenes que harán arreglos y correciones de notas deberán solicitar una cita con el profesor guía, para coordinar.

El guarda de seguridad debe verificar que las personas que ingresen deben de tener una motivación.

Todas las personas que ingresan a la institución deben presentar la cédula de identidad

«No queremos que llegue nadie que no tiene que estar en el colegio. No sabemos si las amenazas que se recibieron son de parte de un estudiante activo o de un padre de familia como se hace de perfiles anónimos, no podemos saber quién es», manifestaron desde la institución.

Desde la dirección educativa ya interpusieron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y están coordinando con oficiales de la Fuerza Pública.