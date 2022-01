Faerron dice que en La Liga se siente en su hogar

Redacción – El joven defensor de Alajuelense, Fernán Faerron, publicó en sus redes sociales un sentido mensaje para todo el liguismo, con el fin de hacerles saber que quiere seguir en La Liga y así poder dar todo por los colores rojinegros.

Faerron disipó gran cantidad de rumores sobre su futuro deportivo, ya que desde hace varias semanas se especuló que el zaguero de 21 años no estaba contento en el León y por eso le habría pedido a Agustín Lleida salir de institución.

Incluso, el mismo Lleida dijo días atrás en conferencia de prensa, que el defensor solo iba salir al fútbol internacional, donde al parecer tenía ofrecimientos en el fútbol de Noruega, pero tal parece que la salida del defensor tendrá que esperar.

Para el defensor rojinegro, desde que llegó al León siempre se ha sentido como en su hogar y no tiene dudas que así será siempre, ya que no oculta que no es perfecto, pero aún así sabe que en el Equipo de su Gente es donde quiere seguir jugando.

Pese a su corta edad, Faerron ya tiene en su currículo un título nacional y una Liga Concacaf con La Liga, lo cuál le ha valido para ganarse el cariño del liguismo, que en su mayoría destacan la ganas y amor por la camiseta del joven futbolista.

Su contrato con el León es válido hasta junio del 2025, por lo que si un club extranjero desea sus servicios debe negocia directamente con la directiva rojinegra.