Fonseca no cree que Borges este apto para jugar ante Panamá

Redacción – El goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, crítica con todo a Celso Borges, a quién considera que ya no es un jugador que marca bien en la cancha, debido que le cambian de ritmo de juego y ya no logra contener a nadie.

Para nadie es un secreto que el amigo del gol es una voz autorizada para hablar de la Tricolor, por eso tiene como poder cuestionar al futbolista como más partidos Clase A en la historia del cuadro patrio, tal y como lo es Borges Mora.

Fonseca no cree que Celso sea el adecuado para marcar jugadores tan habilidosos y de gran talento como los panameños Adalberto Carrasquilla y Alberto Quintero, que son los motores del juego de los vecinos del sur de cara al crucial duelo eliminatorio.

Desde la óptica del recordado ex-delantero tico, el jugador de Alajuelense ya no está para ser titular ni mucho menos, ya que en el fútbol tico se ha visto muy mal cuando le cambian el ritmo en la cancha, tal y como lo hizo Marvin Angulo en un Clásico Nacional.

Rolando Fonseca fue más allá y señala que el referente de La Sele ya no agarra a nadie por su bajo nivel deportivo, pero aún así es llamado por Luis Fernando Suárez en el representativo patrio, al igual que Bryan Ruiz.

«Adalberto Carrasquilla y Alberto Quintero atacan con Panamá, entonces con quién los vas a sostener, si tienes a dos jugadores con carácter en ofensiva, Celso Borges no te marca, le cambias el ritmo y ya no agarra a nadie, en el ámbito local Marvin Angulo que no es un jugador rápido le giró, le cambió de ritmo y Celso ni con una soga lo alcanzó, ahora imagínese un jugador de Panamá, ya todos saben eso. Las características físicas de Celso no es rapidez, la mental es la rápida y en este momento necesitamos lo físico», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Deportes Radio.