Fonseca no se guardó nada contra La Sele

Redacción – Pese al triunfo de La Sele por 1-0 ante Panamá, el respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, fue crítico con la Tricolor al afirmar que no juegan a nada y tampoco tienen una idea de juego en la cancha.

Fiel a su estilo polémico, el amigo del gol señala que si lo ve desde el lado sentimental, la victoria fue un lindo escenario por la victoria que le da esperanza al país.

Pero al verlo desde la óptica de un análisis de fútbol, la razón le dice que Costa Rica no mostró mayor cosa dentro de la cancha, por eso señala que no se ve una sociedad en el juego patrio y tampoco se ve la evolución esperada por lo hecho en los microciclos.

Además, el goleador histórico de la Tricolor afirma que no esperaba ante Panamá toparse con el mismo paupérrimo nivel de las fechas anteriores en la octagonal, pero aún así Costa Rica sigue con vida en la eliminatoria con 12 puntos en nueve juegos.

Rolando Fonseca no se guardó nada contra La Sele y afirma que el país parecía no ser local en el Estadio Nacional, debido que los panameños llevaron el peso del duelo.

«El sentimiento, lindo el escenario y se sacaron los tres puntos, contento porque nos da una esperanza más para salir adelante. Pero la razón me dice que La Sele no juega a nada y no tenemos idea de juego, no hay sociedad, no hay evolución y esperaba ver la evolución en los microciclos en la Selección Nacional.

Esperaba no toparme con las ocho fechas anteriores, porque escuché en algún momento que ya se hacían cosas diferentes, que la edad y ya estábamos bajando, entonces uno decía que se ilusionaba y podemos decir que no tuvimos tiempo, pero analizo a Panamá y veo Thomas Christiansen llega en pandemia en el 2020, pero tiene un equipo jugando un fútbol moderno por los costados. Costa Rica ayer no fue local, ya que los blancos panameños llevaron el peso del juego, elaboraban y tocaban», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Deportes Radio.

Costa Rica ya cambió la página de Panamá y ahora se mentaliza en México, al cuál buscarán robarle un buen resultado el próximo domingo a las 5:00 pm.