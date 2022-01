Guimaraes podría ser elegido como timonel de los polacos

Redacción – El reconocido técnico nacional, Alexandre Borges Guimaraes, figura como candidato para dirigir a la Selección de Polonia de Robert Lewandowski.

La Federación de Fútbol de Polonia tiene el nombre del costarricense en su carpeta de opciones, lo cuál ya tiene conocimiento el timonel de 63 años y su agente.

Contar con dos mundiales mayores (Corea-Japón 2002 y Alemania 2006) con La Sele habla bien del estratega nacido en Brasil, pero nacionalizado costarricense, que además cuenta con un título de la primera división de Colombia con el América de Cali.

Eso son apenas algunos de los atestados del entrenador, que gusta bastante en suelo polaco, donde lo ven con ojos de respeto por su enorme recorrido, donde siempre ha dejado su huella por sus grandes conocimientos.

Polonia actualmente se encuentra en el puesto 27 del ranking de la FIFA. Lo cuál los coloca muy bien en el escalafón mundial. Su gran figura es Robert Lewandowski, que es una de los mejores delanteros del mundo y que milita en el poderoso Bayern Múnich.

Alexandre Guimaraes conversó con Deportivas Columbia y dejó saber su fascinación por estar a las puertas de comandar a un crack mundial como Lewandowski.

«Sin duda, es un futbolista de la élite, de la gran élite del fútbol mundial. He visto partidos donde participa él con su club y con su selección. Es un jugadorazo, he observado muchos de sus partidos y por algo es un goleador. También he visto encuentros de sus compañeros de selección. Polonia tiene muy buenos jugadores”, señaló Guimaraes en una charla con Deportivas Columbia.

Cabe recordar, que «Guima» ha dirigido a los representativos nacionales de Costa Rica y Panamá, también dirigió clubes en Colombia, China, India, Emiratos Unidos donde ganó la Copa del Golfo, México y Guatemala.

Los otros candidatos para comandar a Polonia son Adam Nawałka, quien dirigió al combinado polaco entre el 2013 y el 2018 y el holandés Dick Advocaat de 74 años, quien hace unas semanas fue despedido de la Selección de Irak por malos resultados.

Otras figuras de Polonia son: Wojciech Szczęsny (arquero de la Juventus), Arkadiusz Milik (Atacante Olympique Marsella), Łukasz Fabiański (Arquero del West Ham) y Krzysztof Piątek (Atacante del Hertha Berlín)