Redacción – El famoso delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, sonríe al derrotar al argentino Lionel Messi y ganar el premio The Best 2021.

Lewandowski fue elegido mejor jugador del año pasado, como ya hizo en la edición de 2020. Lo que el delantero polaco del Bayern no pudo lograr por un puñado de votos en el Balón de Oro, derrotar a Leo Messi, se convierte en realidad en este galardón.

Es la primera vez que el ganador del Balón de Oro no suma también a su vitrina el trofeo a mejor jugador del año para la FIFA.

El The Best se entrega desde 2016 y, desde aquella edición, siempre el vencedor del Balón de Oro había hecho doblete (Cristiano en 2016 y 2017, Modric en 2018, Messi en 2019). Hasta este año.

