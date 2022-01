Redacción- El candidato a la presidencia por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, la emprendió fuertemente en contra las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en un debate nacional a la presidencia.

López se enojó por que le interrumpieron su intervención en el debate del TSE, donde aprovechó que tenía que responder una pregunta de la candidata Lineth Saborío para instar a las personas a salir a votar, pese a que la presidenta del Tribunal solicitó no hacerlo si presentaban síntomas o eran positivos al covid-19.

«Quiero aprovechar para reiterarle a la gente que salga a votar el día de las elecciones, a pesar de las desafortunadas declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones «no importa» Vaya a votar porque esta democracia la defendemos todos con nuestra presencia en las urnas. Han tenido dos años con un montón(mudo)», en ese momento fue interrumpido por la moderadora.

La moderadora le señaló que tenía dos minutos para contestar la pregunta en específico que le envío doña Lineth.

«Es mi tiempo, yo le pido que no me sensure. Estamos en Costa Rica, déjeme terminar y páreme ese cronómetro porque estamos en Costa Rica. Usted déjeme expresarme como yo quiero expresarme en mi país, no en Venezuela ni en Nicaragua»; manifestó enojado López.