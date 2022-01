Afición tica ha llenado de críticas a Gamboa

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, sale en defensa de Cristian Gamboa y dice que el lateral derecho del VFL Bochum de Alemania si tiene una situación difícil de salud por causa de un problema crónico en su cadera.

Villalobos no entiende porque la afición crucifica a Gamboa, ya que en la federación han sido transparentes y no han ocultado nada sobre el caso del oriundo de Liberia, que desde el 2020 solo tiene un partido con La Sele.

Para el jerarca del ente que rige a las selecciones nacionales, es inaceptable que se critique a un jugador que muchas veces vino a la Tricolor sin ritmo en Europa y aún así cumplía con una notable labor, gracias a su esfuerzo y entrega dentro de la cancha.

Pese a esos argumentos de Villalobos, la afición y la prensa ya no come cuentos, debido que no se convocó a Cristian por la lesión en su cadera, pero en el Bochum sigue jugando lo cuál ha despertado una ola de cuestionamientos hacia el lateral de 32 años.

Rodolfo Villalobos habló con el programa 120 minutos de Monumental y salió en defensa de Gamboa, con el fin de aclarar que el legionario si tiene una lesión en su cadera, lo cuál le impide estar al 100% para venir al cuadro patrio.

«Cristian es un jugador que siempre que se le convocó vino y recuerdo claramente a todos los medios de comunicación que lo criticaban porque no jugaba en Europa, pero Gamboa en el 80% o 90% de las convocatorias sin temor a equivocarme, vino a jugar con la Selección de Costa Rica sin ritmo porque no jugaba en su equipo.

Pero Gamboa cuando venía acá, sus presentaciones siempre fueron muy buenas y el esfuerzo, entrega y todo lo que dio fue excepcional, pero hoy Cristian saber que está jugando como titular en Alemania y dichosamente como él como su familia, han logrado encontrar una estabilidad deportiva y de salud, que le permite estar jugando.

El jugador tiene una lesión en su cadera y todo mundo sabe, que debe cuidar con mucho detalles, él debe tener tratamientos, entrenamientos diferentes, terapia y se tiene que cuidar mucho, ante una situación de venir acá de trabajos de intensidad, viajes y tres partidos encima, Cristian conversó con el técnico Suárez y él explicó las razones.

No hay que ver si Gamboa está actuando mal o no, ya se ha dicho que el jugador tiene una situación difícil de salud y que podría complicarse en un viaje de estos, se decidió entre ambas partes que siguiera en Alemania y para el futbolista ha sido un calvario todos los meses que ha estado fuera por el tema de la cadera», afirmó Villalobos al programa 120 minutos de Monumental.

Cristian en su currículo con Selección Nacional suma 78 juegos Clase A y tres goles. Sumado a las participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018.