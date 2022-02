Esta aprobación permite que el proyecto tenga un trámite rápido en el plenario

Redacción- Un total de 35 diputados votaron este lunes a favor de una moción que busca traerse abajo la restricción vehicular sanitaria.

Misma que fue presentada por el grupo de diputados independientes que son partidarios de Nueva República quienes buscan borrar por completo el artículo 98 bis de la Ley de Tránsito.

El congreso dio el visto bueno este lunes para que la propuesta cuente con trámite rápido y no tenga que ser analizado en primera instancia por una comisión.

Por su parte, la moción no contó con el respaldo de siete congresistas, quienes votaron en contra de que el mismo pasara rápidamente por el plenario.

Actualmente la restricción vehícular sanitaria aplica todos los días entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., lapso durante el que las personas no pueden circular por las calles del país.

La única forma poder hacerlo sin infringir la ley es que el motivo de andar por las vías esté contemplada bajo la lista de excepciones que establecen las autoridades.