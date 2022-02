Morados son últimos del torneo con solo un punto

Redacción – El entrenador español del Monstruo, Iñaki Alonso, afirma que nadie a lo interno del Saprissa le ha dicho que el Clásico Nacional podría ser su último partido al mando del equipo más ganador del país.

Alonso es consciente de la gran presión y exigencia que tiene en el cuadro morado, debido al pésimo inicio de torneo, donde son últimos con solo un punto y una paupérrima diferencia de gol de -4 en cuatro partidos disputados.

Tres derrotas y un empate es el saldo del Monstruo, lo cuál ha generado una ola de críticas hacia el timonel ibérico, que asegura tener el apoyo de sus jugadores, por lo que espera sacar la faena en el clásico 336 de la historia.

Los morados son consciente que ya no tienen margen de error, por eso en caso de no ganarle a Alajuelense se podrían hacer variantes en la institución, que tiene muy disgustada a su numerosa afición en todo el país.

Iñaki Alonso dio la cara en conferencia de prensa y afirma que el clásico es un duelo muy importante, por ello espera hincar al León para así empezar a levantarse en el torneo.

«El ganar el clásico o no ganar, para mí es un partido muy importante, pero con la obligación que yo sentía hace dos meses o cuando tuve que jugar ese clásico de una final de la segunda ronda, entonces a mí nadie me ha dicho que el clásico que es mi último partido en Saprissa. Creo que nadie me lo tiene que decir, porque sabemos de la exigencia que se tiene en el Deportivo Saprissa.

La exigencia la tengo desde el primer partido, que yo cogí las riendas de este equipo y este club, entonces la exigencia me la pongo yo en el día a día y en los partidos, al final siento que tengo el acompañamiento de mis jugadores en esa exigencia, cuando uno siente eso está más cerca de revertir una situación, que en estos momentos es delicada», afirmó Iñaki Alonso.