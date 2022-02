Se ponen a disposición previo a la celebración del 14 de febrero

Redacción– El Ministerio de Salud envió un recordatorio este viernes previo al Día del Amor y la Amistad sobre que las personas que requieran de apoyo emocional lo pueden recibir por medio de la línea 9-1-1.

Puesto que durante estos días la celebración del 14 de febrero puede representar el sentir emociones complejas que afecten dinámicas familiares y de pareja.

Debido a que la conmemoración de San Valentín puede detonar sufrimiento y tristeza en algunas personas por casos como una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido.

Situación por la cual el ministerio recuerda que las personas que ocupen de algún tipo de apoyo emocional lo pueden obtener por medio de la línea 9-1-1

Ayuda que es brindada por profesionales en psicología y que están disponibles durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otro beneficio es que este servicio es totalmente gratuito y se puede obtener sin necesidad de tener señal móvil.

«Durante el mes de febrero aumenta la cantidad de llamadas vinculadas a las necesidades emocionales que generan las relaciones de pareja, la convivencia y la ausencia de un ser querido. Hay muchas personas que viven o conviven en relaciones de pareja abusivas, extrañan a una persona amada que ya no está o sienten mucha frustración porque sus seres queridos no aceptan a su pareja. Por eso queremos decirles que aquello que sienten no es exagerado, es válido y deseamos brindarles apoyo al comunicarse al 9-1-1, allí encontrarán un espacio seguro», declaró la supervisora técnica y operativa de dicho despacho de apoyo psicológico Sinaí Valverde.

Durante el año pasado este servicio atendió un total de 1.833 llamadas de personas que presentaban alguna sintomatología ansiosa o depresiva vinculada a problemas relacionales de convivencia.

Mientras que según el corte realizado hasta el pasado martes 8 de febrero ya habían recibido 133 llamadas de personas con cuadros de depresión y 201 personas con episodios ansiosos como producto de las relaciones convivencia.

Consejos de las autoridades para detectar una relación de convivencia que esté afectando a la persona emocionalmente