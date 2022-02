Bolaños habló sin tapujos sobre un regreso al cuadro patrio

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, no se guardó nada y afirma que no le gusta ser sobros de nadie, esto en alusión a un retorno a La Sele, debido que considera que no lo quieren y por eso lo pensaría si lo convocan.

Bolaños brilló con una fantástica actuación ante los Pumas de México, que vieron como el jugador de 37 años les firmó un doblete en electrizante empate de 2-2 entre morados y aztecas en la Liga de Campeones de Concacaf.

Esa gran labor del mediocampista habla muy bien de su calidad, que no solo en el torneo tico, ya que también trasciende fronteras en el torneo regional. Eso ha generado que muchos lo pidan de vuelta a La Sele, a pesar de su edad.

En la ruta hacia Catar 2022, Bolaños solo estuvo presente en la visita a Estados Unidos, donde solo jugó un par de minutos. Eso no gustó nada al tres veces mundialista, que dejó todo para ir apoyar al país, por eso ahora tiene otro parecer.

Christian Bolaños habló sin rodeos en conferencia de prensa, donde resaltó lo que significa La Sele para él y de paso, señalar que la Tricolor no lo quieren, por lo que lo pensaría en caso de que sea convocado por Luis Fernando Suárez.

«Le deseo lo mejor a la Selección Nacional, tengo grandísimos amigos en La Sele, hay jugadores jóvenes que están empezando apenas y obviamente soy un tico, que quiere a Costa Rica en el Mundial. Yo intento hablar en el terreno de juego, en el momento que me convocaron no lo pensé para poder ayudar a la selección.

Pero yo creo que hoy en día si me lo voy a pensar porque no me gusta ser sobros de nadie y cuando uno ve que por ahí no te quieren, creo que lo mejor es hacerse un lado y ver las cosas de largo, desearles lo mejor y si me gustaría también, que fueran un poco más sinceros, a veces aquí en Costa Rica le dan vueltas a las cosas y no se explican, por ahí uno como jugador esta entre la espada y la pared.

Escucho esta pregunta de volver a la selección mucho y uno para no hacer polémica, el profesor llama a los que cree convenientes y punto, si no soy del agrado de él, del presidente y los que están encargados ya es un tema aparte, pero de mi parte siempre he intentado ganarme las cosas en el terreno de juego y si no estoy ahí es porque no me quieren. Así lo veo yo, los jugadores somos inteligentes, en el momento de ahora si me lo voy a pensar, porque no me gusta estar en algún lado donde no me quieren», afirmó Christian Bolaños.

Cabe recordar, que Bolaños ha estado envuelto en la polémica con temas de La Sele, ya que desde su último llamado criticó a la Fedefútbol y el cuerpo técnico patrio al decir, que se manejaban las cosas como una pulpería y que estaba manoseada.