Morados dieron un partidazo en La Cueva

Redacción – El timonel español del Monstruo, Iñaki Alonso, avisa a los Pumas de México y señala que el Saprissa va ir a México a ganar y así clasificarse, tras el primer round en La Cueva que deparó un vibrante empate de 2-2.

Alonso se mostró contento con el esfuerzo de sus jugadores ante Pumas, que se toparon con un Monstruo aguerrido y que logró una igualdad, gracias a una gran labor de todos sus hombres, pero especialmente de Bolaños, que selló doblete.

Eso sí, el ibérico afirma que tienen una sensación agridulce también, ya que hicieron un gran partido para poder ganarlo, pero lamentablemente no lo lograron, por lo que afinaran detalles para ir al Estadio Olímpico Universitario en busca de la hazaña.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que en Saprissa no cabe otra mentalidad, que ir a México sí o sí por la clasificación a cuartos de final de Concacaf.

«En el vestuario había una sensación agridulce, la sensación de haber hecho muchas cosas bien, de haber hecho un gran partido pero no has podido ganarlo, lo que si tenemos claro es que vamos a ir a México a ganar y clasificarnos, no cabe otra mentalidad, sabiendo que vamos a otra parte del mundo, sabiendo la altura, calor, todo eso hay que controlarlo y hay que gestionarlo. Habrá momentos que nos tocará sufrir, porque ya hemos visto la capacidad de pegada tiene Pumas, pero creo donde habrán momentos donde podamos hacer nuestro partido, nuestro juego y meter en problemas a Pumas», afirmó Iñaki Alonso.

La vuelta de la serie entre morados y mexicanos se realizará el miércoles 23 de febrero a las 9:30 de la noche en la capital azteca. Será un partidazo.