Redacción – El FC Barcelona vence 2-4 al Napoli y así avanzar a los octavos de final de la UEFA Europa League tras ganar con un contundente global de 3-5.

Los blaugranas visitaron el icónico Estadio Diego Armando Maradona para jugar el segundo round ante los napolitanos, que se vieron ampliamente superados en cancha.

Con goles tempraneros de Jordi Alba al minuto 8 y Frankie De Jong al minuto 13, Barcelona dominó al Napoli al poner 0-2 en el primer cuarto de hora.

La escuadra local encontró el 1- 2 en el marcador, gracias a un gol de penal de Lorenzo Insigne, que con una brillante definición al minuto 23.

En un juego más que perfecto, Barcelona aprovechó las falencias del rival, tras una sensacional definición de Gerard Piqué, que se puso el traje de hombre gol al dar cifras de 1-3 al compromiso realizado en suelo italiano.

La fiesta del Barcelona la concluyó el Pierre Emerick Aubameyang, que se lució con un gran remate vencer a Alex Meret y así firmar el 1-4 para los culés al minuto 59.

Esa anotación del jugador que defiende a Gabón fue suficiente, ya que golpeó las aspiraciones del Napoli, que aún así no se dieron por vencidos y al minuto 86, Mateo Politano apareció con una brillante definición para poner el 2-4.

Finalmente, Barcelona avanzó a los octavos de final de la Europa League al eliminar al Napoli con global de 3-5, en un juego de vuelta pintado de blaugrana.

