Florenses firmaron su peor inicio en un torneo en 100 años de historia

Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto, señala que sabe bien de lo que está hecho el camerino del Herediano y por eso confía en que el equipo rojiamarillo salga pronto del bache que viven y es por eso, que recuerda que no hay excusas que valgan.

Soto afirma que Fuerza Herediana está evaluando el rendimiento de jugadores y cuerpo técnico, pero eso sí, se descartan salidas de algún personero, debido que la política del club es siempre respetar los contratos, por lo que no habrán cambios.

Para el polémico directivo del Team, la culpa del mal rato que vive el equipo que nació grande es de todos sus personeros, ya que no es usual ver al Herediano sin ni un solo triunfo en siete jornadas, donde registran cinco empates y dos derrotas.

Esa puntuación tiene a los florenses en la décima posición del Clausura 2022, lo cuál ha hecho que muchos culpen al campeón nacional de sufrir una «campeonitis severa».

Pese a todo lo que se dice y se especula alrededor del cuadro florense, Soto recuerda que ya tienen varios torneos jugando fuera de su casa y aún así siguen siendo protagonistas, por esto confía en ver al Team levantarse más fuerte.

Jafet Soto conversó con el programa «Crónica de Teletica Radio» y afirma que deben redoblar esfuerzos para poder así optimizar el rendimiento del plantel.

«El tema es evaluar y eso no quiere decir que vamos a tomar una decisión ya, si no que estamos evaluando pero no, es algo que Fuerza Herediana acostumbre y más bien, estamos apoyando nuestro cuerpo técnico y nuestro jugadores de salir adelante, sabemos el equipo que armamos y si no, no tendríamos los resultados que hemos tenido en los últimos años.

Siendo un equipo que ha jugado de visita varios campeonatos hasta hoy, ya habiendo disputado tres finales nacionales y en esas un campeonato junto con dos subcampeonatos, no es cualquier institución que juega fuera de su casa durante ya tres torneos y pelea campeonatos nacionales.

Sabemos de lo que esta hecho nuestro vestidor y no hay excusas, sabemos que debemos redoblar esfuerzos porque no, nos está alcanzando. Si el torneo pasado corríamos 12 kilómetros, ahora debemos volver a eso y así optimizar el rendimiento de cada jugador de la mano de nuestro cuerpo técnico», afirmó Soto Molina al programa Crónica.

Herediano ha tratado de unirse más que nunca y este sábado 26 de febrero a las 8:00 pm buscarán levantarse del mal momento cuando enfrenten a Guanacasteca.