Higuain es el capitán y gran referente del Miami

Redacción – El talentoso atacante tico, Ariel Lassiter, afirma que Gonzalo «Pipita» Higuain le ha dicho que llegó al Inter Miami a «romperla» a su lado, lo cuál tiene más que motivado al exjugador de Alajuelense.

Lassiter está listo para iniciar la campaña 2022 de la MLS, luego de una gran pretemporada donde se dio el lujo de marcar dos goles, que lo ilusionan de gran manera para realizar una gran labor en el plantel liderado por el inglés Phil Neville.

Para el jugador tico de 26 años compartir camerino con el delantero argentino, es algo más que especial, debido que Higuaín cuenta en su currículo con destacados pasos por clubes como Real Madrid, Napoli, Juventus y Chelsea FC.

Desde septiembre del 2020, el sudamericano arribó al equipo de Miami propiedad de David Beckham, donde hoy es capitán a sus 34 años. La relación entre el «Pipita» y Lassiter ha sido muy buena, lo cuál hace creer que formarán una gran dupla en ofensiva.

Incluso, Ariel afirma que dentro del plantel que viste de rosado sus compañeros le mencionan siempre «Pura Vida» y «Mae», lo cuál habla del buen ambiente que vive el nacido en Turrialba, que dice que espera ayudar a Higuain a sobresalir en pro del club.

Ariel Lassiter conversó con ESPN Costa Rica y relató lo que le ha dicho Higuain, con quién espera «romperla» en la temporada de la Major League Soccer de Estados Unidos.

«Como comparto mucho con Gonzalo hablamos mucho de los espacios dentro de la cancha, pero no, me ha dicho que he venido acá a «romperla», por los acompañamientos dentro del terreno de juego, oportunidades de hacer asistencias, goles, también de tener mejores opciones de gol, la intención es «romperla por acá»

Con más edad y la experiencia que tiene él, quizá no le vaya a dar unos 90 minutos para entrar al área, como le digo, el rol ha cambiado un poco en ese sentido, en donde tengo que hacer un sacrificio de correr ofensivamente y defensivamente, donde puedan llegar o no, eso es lo que me he mentalizado», afirmó Ariel Lassiter a ESPN Costa Rica.

Pero Higuain no es el único jugador famoso del club, ya que también está Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. El Inter Miami iniciará la temporada este 26 de febrero enfrentando al Chicago Fire a las 5:00 pm.