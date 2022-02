Redacción- El Liverpool se impone 0-2 ante un Inter que no supo hacer respetar su propia casa para dejarse la victoria en el juego de ida en Champions.

El enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Liverpool valido por el juego de ida de los octavos de final de la Champions League tuvo como sede el estadio Giuseppe Meazza.

Desde el pitazo inicial los equipos presentaron planteamientos parecidos, pero con ideas de juego distintas, que hizo que el juego estuviera entretenido en todo momento.

Con sus grandes cualidades futbolísticas los protagonistas de las escuadras buscaron siempre la manera de ir al frente, pero la zaga rival estuvo atenta para que el peligro no llegara hasta la portería.

Ambos equipos tuvieron opciones claras para abrir el marcador, pero ya fuera los travesaños o los guardametas ahogaron el grito de gol para impedir que el tablero dejara su paridad.

Concluyendo la primera mitad con el 0-0 en el marcador, demostrando lo cerrado del compromiso y lo parejo que estaban los equipos en el terreno de juego.

Para la etapa complementaria, el partido no cambio mucho en comparación a los primeros 45 minutos, siendo un juego sumamente parejo.

Con el pasar de los minutos, la escuadra italiana fue ganando la posesión del balón llevando contante peligro a la portería defendida por Allison, sin embargo, sin la efectividad para enviar el balón al fondo de las redes.

A partir de los 60 minutos el cuadro visitante logró meterse en el partido, ocasionando que el partido se volviera más intenso.

Sin embargo, cuando mejor jugaba el Inter, el Liverpool logró marcar el primer gol del compromiso a los 74 minutos , cuando Roberto Firmino logró de cabeza poner el 0-1 en el marcador.

𝗚𝗘𝗧 𝗜𝗡, 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌🔴

Taking a victory back to Anfield in the #UCL last-16 👊 pic.twitter.com/QkOwWROD6V

— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022