Díaz sueña en grande con el club guanacasteco

Redacción – El respetado timonel nacional, Minor Díaz, afirma que el Municipal Liberia es el equipo endivia de la segunda división a nivel estructural y administrativo, gracias al gran orden que tiene la institución aurinegra.

Díaz destaca las grandes condiciones con las que cuenta para trabajar en el cuadro guanacasteco, que anhela con volver a la máxima categoría este 2022 tras su descenso a segunda en mayo del 2018.

Los liberianos dejaron atrás los malos ratos del pasado, gracias a que desde mitad del 2020 llegó la empresa Horus FC a tomar las riendas del club nacional.

Esta empresa poco a poco empezó a realizar grandes cambios en la institución, que tiene como uno de sus grandes patrocinadores a Grupo Eusse, los cuáles cuentan con cuatro gasolineras (Barranca, Guápiles, Tárcoles y Naranjo).

Con el colombiano Luis Felipe Eusse como gerente general, los guanacastecos han visto como su equipo retomó el protagonismo y ahora es uno de los fuertes candidatos para pelear por ascender. Todo gracias a las condiciones que le han dado al plantel.

Desde pagos a tiempo, cinco juegos de uniforme para entrenar, facilidad para concentrarse, varias canchas de entrenamiento y muchos beneficios más, son destacados por Díaz, que a sus 48 años está fascinado por todo con lo que tiene a disposición.

Lea también: Gamboa cumple con gran nivel en agónico empate del VFL Bochum en la Bundesliga

Minor Díaz conversó con AMPrnesa.com y resaltó todo con lo que cuenta en el conjunto liberiano, al cuál considera como la envidia de la categoría de plata.

«Liberia es la envidia de la segunda división a nivel estructural y administrativo, me animo a decir que muy pocos equipos tienen la estabilidad que hoy en día tiene Municipal Liberia, el proyecto en sí de la institución, nosotros tenemos todas las condiciones para trabajar, tenemos cinco o seis canchas de primer nivel, donde podemos entrenar, tenemos el Estadio Edgardo Baltodano que es una muy buena cancha.

Al jugador de fútbol hay cosas importantes, como yo le he inculcado a mis jugadores como lo es ganar, pero también la parte económica es fundamental, acá no pasamos problemas por eso. Si 15 cae domingo, ya el 13 están depositando. Creo que eso muy pocas veces lo he visto en el fútbol nacional y hablo general, no solo en segunda sino que en primera, esas cosas no pasan, yo creo que tener esa estabilidad, de saber que después del juego tienes tu almuerzo, cena y hasta la facilidad de concentrarse

Yo trato de mantener un equilibrio en eso, soy cuidadoso en ese sentido. Siento que a veces el jugador de fútbol, tiene que saber que no todo debe ser así porque hay cosas cuestan, no es solo quedarse en un hotel por quedarse, porque de repente uno encuentra todo. Acá tenemos cinco juegos uniformes para entrenar, la organización desde el Grupo Eusse, las ligas menores son fuertes y estamos compitiendo, el proyecto va por buen camino y lo que nos brinda Liberia, en primera división pocos clubes la tienen», afirmó Minor Díaz a AMPrensa.com.