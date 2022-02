Liberia descendió a la categoría de plata en el 2018

Redacción – El técnico de Liberia, Minor Díaz, reconoce que sueña con ascender con el cuadro liberiano y así jugar el clásico de la pampa en la primera división, luego de que consumieran su descenso desde mayo del 2018.

Díaz es el capitán del barco del conjunto de la Ciudad Blanca, que actualmente milita en la Liga de Ascenso, pero mantienen la ilusión intacta de ascender este semestre a la división de honor y así ver de nuevo fútbol de primera en el Estadio Edgardo Baltodano.

Liberia cuenta con una gran organización administrativa y todas las condiciones para volver pronto al máximo circuito, lo cuál el timonel oriundo de Acoyapa de Nicoya tiene claro y por eso ha inculcado la identidad y arraigo guanacasteco en su equipo.

Esa identificación ha hecho que los liberianos estén en pie de lucha en la categoría de plata, ya que actualmente ocupan el primer lugar del Grupo A con 9 puntos. Estar por encima de otros clubes históricos como Carmelita y PFC, habla bien de los Coyotes.

Minor Díaz conversó con AMPrensa.com y afirma que con Liberia tiene un lindo reto deportivo, por lo que se mentaliza en llevar de vuelta a los aurinegros en primera.

«A lo largo de Guanacaste me han demostrado mucho su cariño, a lo largo de la provincia y no solo gente de la ADG, claro esta que ellos me quieren. Ahora con Liberia igual, ese sentido de pertenencia de ser de acá e ir a la capital en busca de un futuro como muchos guanacastecos lo hemos hecho y gracias a Dios puede desarrollar mi carrera y sacar a mi familia adelante.

Agradecido con Dios por haber nacido en Guanacaste, porque ese carácter que nos identifica a nosotros, nos ayuda a ir sin temor y miedo a los partidos, en Liberia es que ya salí campeón nacional con ellos en el 2009 y para mí, es un orgullo. Estamos en un reto importante y es devolver a Liberia a primera división.

Por ahí, la gente molesta y me dicen que si ascendiendo con Liberia me van hacer una estatua en Guanacaste, eso me da risa. Esperemos lograrlo y podamos devolver a los Coyotes a primera. Poder tener estos dos clubes históricos de la provincia, uno campeón nacional y el otro más longevo en primera como ADG, sueño con ascender con Liberia y jugar el clásico de la pampa en primera», afirmó Minor Díaz a AMPrensa.com.

Liberia cuenta con figuras como Lemark Hernández, José Pablo Córdoba, Erick Sánchez, Bryan Solórzano y entre otros jugadores más, que están identificados por completo con la causa del conjunto que fue campeón nacional en el 2009.